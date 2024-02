Juventus | prende quota l'ipotesi Jorginho a parametro zero Ma comanda l'Arsenal

Roma, 14 feb. – (Adnkronos) – Un punto in tre partite, la sconfitta nello scontro diretto contro l?Inter e soprattutto quella inaspettata lunedì sera in casa ... (calcioweb.eu)

Un punto in tre partite, la sconfitta nello scontro diretto contro l’Inter e soprattutto quella inaspettata lunedì sera in casa... (calciomercato)

Inter-Juventus Women è l’incontro valido per la diciassettesima giornata di Serie A Femminile 2023-2024: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di ... (inter-news)

Vinceva le Champions con CR7, ora marcisce in panca | Giuntoli, colpo epocale per giugno: arriva per due spicci: Giuntoli piazza il super colpo e fa felice Allegri. La Juventus prende l'ex compagno di Cristiano Ronaldo. Arriverà a giugno.dotsport

Genoa, riscatto ad un passo: tutti i dettagli: Il Genoa è pronto a riscattare il difensore De Winter, attualmente in prestito con obbligo di riscatto a determinare condizioni: la situazione.calciostyle

Juventus, cosa succede alla difesa I troppi gol subiti preoccupano Allegri e tifosi: I numeri della difesa della Juventus sono crollati improvvisamente. La retroguardia bianconera ha subito troppi gol da inizio 2024.tag24