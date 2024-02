Juventus | Giuntoli gongola | 35 milioni dal Portogallo

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Da Lisbona potrebbe arrivare una grossa mano per le casse della. Come scrive Tuttosport, ci sono due club portoghesi sulle tracce di...

Non c'è giorno che il popolo bianconero faccia passare senza interrogarsi sul futuro della panchina della Juve. Non c'è... (calciomercato)

Dalla Spagna: la Juve non smette di pensare al ritorno di Morata: La Juventus starebbe pensando di rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione con una sua vecchia conoscenza, Alvaro Morata. Come riportato da diverse indiscrezioni provenienti dalla Spagna, ...tuttojuve

Juventus, Vlahovic apre al rinnovo: l’attaccante pronto a firmare: Le società che potrebbero bussare in estate alla porta della Juventus, infatti, si contano sulle dita di una mano, per questo la dirigenza non sembra particolarmente preoccupata. Giuntoli e Manna ...tag24

Juventus, Vlahovic più altri 10: come cambierà il club bianconero: Doveva sistemare i conti della Juventus con la sua partenza ma lo farà in un’altra ... Per quanto riguarda le operazioni in entrata, Giuntoli è pronto a sferrare l’assalto a Koopmeiners, che avrebbe ...sport.virgilio