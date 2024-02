Juventus | da Alcaraz a Cambiaso e il tridente | le soluzioni di Allegri per l'emergenza centrocampo a Napoli

TJ - Nulla di preoccupante per Chiesa. Allenamento terminato. Kean in gruppo. Assenti Danilo, Perin, De Sciglio, Rabiot e McKennie: 15:19 - AGGIORNAMENTO CHIESA - Chiesa ha preso una botta al piede destro: domani verrà rivalutato, ma per lui non si tratta di nulla di preoccupante. 13:12 - ALLENAMENTO ...tuttojuve

Borghi: “Alcaraz è un tipo di giocare che manca alla Juventus”: Stefano Borghi, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlandone a Cronache di Spogliatoio. Ecco le sue parole su Carlos Alcaraz, ultimo acquisto dei bianconeri nel calciomercato invernale: "Mi ...juvenews.eu

Borghi su Alcaraz: «È un giocatore che mancava al centrocampo Juve»: Stefano Borghi, a Cronache di Spogliatoio, ha parlato del rendimento di Carlos Alcaraz nelle ultime partite della Juve ... E’ un giocatore che manca al centrocampo della Juventus. E’ migliorativo, ...juventusnews24