Juventus | contatti per Ferguson | la valutazione del Bologna e la concorrenza

Via dalla Lazio. La decisione non è stata ancora presa, ma tutti gli indizi vanno in questa direzione, Felipe Anderson a giugno saluterà... (calciomercato)

Agente Jorginho: "Futuro In Italia sceglierebbe Lazio o Juve per Sarri e Giuntoli": Joao Santos, agente di Jorginho, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di TVPlay: le sue parole sul centrocampista italiano dell’Arsenal. “IL CALCIO SAUDITA DURERA’ ...tuttojuve

Juventus, infortunio in allenamento: gli aggiornamenti: Botta al piede destro per Federico Chiesa nell’allenamento odierno: le ultime sull’attaccante della Juventus Sembra non esserci proprio pace per Federico Chiesa. L’attaccante bianconero si è fermato ...juvelive

Lazio, nuovo contatto per Felipe Anderson: Lotito ci prova ancora per il brasiliano, ma la Juventus pressa: Juventus su tutti. I bianconeri sono pronti a mettere sul piatto 4 milioni più commissioni, ma la Lazio non molla. La scorsa settimana infatti si è mosso qualcosa visto che c'è stato un contatto tra ...ilmessaggero