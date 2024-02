Juve | ansia Chiesa | nuovo infortunio?

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) (Adnkronos) – C’è apprensione in casantus per le condizioni di Federico. L’attaccante ha dovuto abbandonare la seduta odierna di allenamento in anticipo a causa di un brutto colpo ricevuto da un compagno (Alex Sandro) in uno scontro di gioco. Occhio quindi alle condizioni di Federicoin vista della sfida tra la suantus e il Napoli nel prossimo turno di Serie A. Al momento non si hanno notizie sulle sue condizioni e sull’entità dell’, ma il calciatore è uscito zoppicando dal campo e le sensazioni non sono positive. Pessime novità quindi per la squadra di mister Massimiliano Allegri che oggi ha ritrovato in gruppo, pero’, Moise Kean: l’attaccante è pronto a tornare a disposizione dell’allenatore dopo più di due mesi. Assenti invece Danilo, Perin, De Sciglio, McKennie ...