Jorginho | l’agente | «Non escluso un ritorno al Napoli se c’è Calzona che lavorava con Sarri»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Joao Santos, agente di, ex calciatore del, oggi regista dell’Arsenal, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tvplay ed ha fatto il punto sul futuro del proprio assistito. «Dove lo immagino? Se dobbiamo fare un gioco lo vedrei meglio alla Lazio per la presenza di misterche conosce molto bene le sue caratteristiche, ma devo dire anche alla Juventus dove c’è un grande direttore sportivo come Cristiano Giuntoli con cui ha vissuto tanti anni belli alalInoltre Santos ha parlato anche deldi Aurelio De Laurentiis, club nel quale la carriera dell’italo-brasiliano è decollata prima del passaggio al Chelsea e successivamente all’Arsenal: «Poi sinceramente non escludo anche unin maglia azzurra ...