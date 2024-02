Jesi | tornano le ladre in trasferta | denunciate due nomadi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)(Ancona), 28 febbraio 2024 – Nuovo maxifurto di cosmetici in un negozio della città: la polizia trova e denuncia duedi 22 anni già arrestate a novembre scorso. Le due sono tornate inda un campo rom della capitale il quale si trova in via Salaria. Tutto è iniziato nei giorni scorsiquando il responsabile di un punto vendita commerciale in Largo Salvador Allende, presentatosi in commissariato sporgeva querela per il furto di cosmetici avvenuto alcune settimane prima per un valore complessivo di 300 euro. Gli investigatori, acquisite le immagini delle telecamere interne al negozio hanno accertato che si trattava di due donne di presunta etnia rumena, una delle quali con occhiali da sole. Le due entrate nel negozio, avevano asportato svariati prodotti di cosmetica, nascondendo il tutto sotto gli abiti indossati. ...