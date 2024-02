Jesi Fioretto Under 20 Europeo | quinto posto per Federico Greganti

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il fiorettistano fermato ai quarti di finale agli europei giovanili 2024 a Napoli dal belga Geudvert, 28 febbario 2024 –pernella sesta giornata degli Europei giovanili 2024 al PalaVesuvio di Napoli, l’ultima dedicata alle prove individuali20. Gli azzurrini sono andati a medaglia in tutte le specialità regalando emozioni e spettacolo. Nelmaschile, ha chiuso ai piedi del podio, che nei “top 8” era approdato dopo una serie di vittorie perentorie: 15-5 al turco Genc, 15-7 al danese Karlsen e 15-6 allo svedese Nordman Rid. Nel match per la medaglia il fiorettistano è stato fermato dal belga Geudvert per 15-9. ©riproduzione ...