Jennifer Lopez ha rivelato il motivo per cui annullò le nozze con Ben Affleck nel 2003

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La loro storia d’amore, nei primi anni 2000, ha fatto sognare i fan e fatto vendere milioni di copie ai tabloid e ai giornali di gossip; i paparazzi li seguivano dappertutto e gli ammiratori erano arrivati a coniare il termine Bennifer per descrivere la loro coppia. Eppure, il sogno finì improvvisamente nel, a un passo dalle, quandoe Ben, conosciutisi sul set del non fortunatissimo Gigli, si lasciarono dopo circa due anni d’amore. I due hanno poi sposato altre persone, in entrambi i casi colleghi, Marc Anthony eGarner, con cui hanno avuto dei figli, fino alla ritrovata sintonia, nel 2021, che ha ovviamente fatto impazzire chi non aveva mai smesso di sperare in un loro ritorno. Chiaro poi che il matrimonio, celebrato a Las Vegas nel 2022, ...

