Jack Grealish si fa male di nuovo | è avvilito in panchina dopo l’ennesimo infortunio

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Jack Grealish del Manchester City ha nega to di aver mancato di rispetto nei confronti del ... (justcalcio)

Calcio spettacolo Haaland ne fa cinque al Luton e De Bruyne è il migliore in campo: il City è inarrestabile: Cinque reti di Erling Haaland, più una di Kovacic, e quattro assist di Kevin De Bruyne hanno affondato il Luton e lanciato il Manchester City verso i quarti di finale della Coppa d'Inghilterra.bluewin.ch

MANCHSTER CITY - Nuovo infortunio per Grealish: Non c'è pace per Jack Grealish. L'esterno del Manchester City ha riportato infatti un nuovo infortunio nel corso della gara col Luton in FA Cup. In questa stagione Grealish ha già avuto un problema ...napolimagazine

Manchester City, Grealish si fa male di nuovo: Nuovo infortunio per Jack Grealish. Il giocatore del Manchester City, appena rientrato a disposizione di Pep Guardiola, è stato costretto ad abbandonare il campo al 39' del match di FA Cup contro il ...fantacalcio