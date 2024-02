J-POP Manga | tutte le uscite di marzo 2024

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Si avvicina la primavera e il mese disi apre con tante novità a marchio J-POPed Edizioni BD. Dopo il grande successo in Giappone arriva in Italia per J-POPTakahashi del negozio di biciclette di Arare Matsumushi, una delicata storia d’amore tra una timida impiegata trentenne e il suo ciclista di fiducia, all’apparenza un ragazzo poco raccomandabile ma in realtà il fidanzato potenzialmente perfetto, molto sensibile e dal cuore grande. Per i lettori di Oshi no ko – My Star (e non solo) è in arrivo poi a metà mese Polaris will never be gone di Eke Shimamizu. La miniserie di tre volumi sarà disponibile in uno splendido cofanetto da collezione. E per chi non vede l’ora di scatenarsi a ritmo delle canzoni della propria band K-pop preferita è in arrivo una novità da non lasciarsi sfuggire: Girl Crush di Midori Tayama. ...

