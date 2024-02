IT Wallet | ok del governo al portafoglio dell’identità digitale Si parte in estate Tutte le info utili

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ilha approvato il 26 febbraio il decreto che istituisce il "" italiano, IT. Si tratta di un'app, accessibile tramite l'app IO, che conterrà la versionedi alcuni documenti importanti, come la patente, la tessera sanitaria e la carta della disabilità. L'articolo .

Le novità del decreto Pnrr: bonus badanti, digitalizzazione e transizione green, alloggi per studenti e patente per la sicurezza sul lavoro: Le novità del Pnrr: dal bonus badanti agli alloggi per studenti ... Inoltre, è in arrivo l'It-Wallet, un portafoglio virtuale per la conservazione di documenti importanti come patente di guida o ...

