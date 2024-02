(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Una novità sostanziale dal punto di vista digitale. IT-sarà il primo portafoglio digitale disponibile in Italia. Il sottosegretario con delega all’Innovazione Alessio Butti lo ha comunicato sui suoi profili social dopo la decisione del Consiglio dei Ministri. Sarà un posto digitale dove conservare una serie di documenti che vanno dalla carta di identità alla tessera sanitaria, passando per la carta europea della disabilità, la patente, il passaporto e anche le ricette mediche. “Il decreto #Pnrr approvato ieri in Consiglio dei ministri ha istituto ufficialmente il portafoglio digitale italiano. Un passo avanti importante per un accesso sicuro e immediato a documenti digitali.” ha commentato il sottosegretario con delega all’Innovazione Alessio Butti. Questo portafoglio, di fatto, sarà un’estensione di IO,dedicata ai servizi della ...

Approvato il decreto per istituire il wallet per archiviare i documenti personali. Affida a PagoPa e Poligrafico e Zecca dello Stato, costerà 300 milioni per i ... (wired)

arriva IT Wallet nell’app IO, il nuovo portafoglio digitale gratuito per tutti i cittadini italiani maggiorenni contenente SPID, CIE e documenti personali ... (fanpage)

IT-Wallet, l’app arriva su IO: cos’è e come funziona: l’app dedicata ai servizi della pubblica amministrazione che si può trovare sia per iOS che per Android. Inizialmente l’approvazione di IT-Wallet doveva essere fissata per il 31 gennaio, sempre in ...zon

It Wallet, ci siamo: via alla norma che istituisce il “portafoglio digitale” degli italiani: Conterrà patente, tessera sanitaria, carta della disabilità e in futuro tutti i documenti con valore legale. Il provvedimento è stato inserito nel decreto ...repubblica