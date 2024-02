Istituto 'Roncalli' "Facciamo nostre le parole di Mattarella"

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) È una voce unanime, quella con cui il gruppo docenti dell’d’Istruzione Superioredi Poggibonsi sottolinea i fatti legati alle manifestazioni studentesche dei giorni scorsi. "Come docenti siamo tutti i giorni impegnati nel trasmettere i valori della Costituzione – spiegano in una nota ufficiale – e dunque nella promozione della democrazia, della pace, del pensiero libero e critico. Per questo motivo condividiamo eledel Presidente della Repubblica, Sergio, relativamente ai recenti fatti di Pisa". E ancora: "Stigmatizzando ogni forma di violenza, esprimiamo tutta la nostra vicinanza ai ragazzi per quanto accaduto mentre manifestavano il loro pensiero. A ciascuno di loro va il nostro sostegno e la nostra solidarietà". La ...

