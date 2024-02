Istituto Cattaneo | a Cagliari oltre 1 3 dei voti leghisti a Todde

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) A"più di un terzo degli elettorihanno votato per Alessandra". Questa la stima contenuta nell'analisi dell'sui risultati delle ultime regionali in Sardegna. Lo studio definisce, invece, "marginale" a Sassari "la quota di elettoriche hanno defezionato". Se asi stima che sul 3,6% deiincassati dalla lista della Lega, l'1,5% sia andato a sostenerepresidente (e il 2,1% Paolo Truzzu), a Sassari la percentuale per- sul 2,6% alla lista - scende allo 0,3%. L'premette che i dati raccolti "non consentono di rispondere in maniera definitiva al quesito riguardo al peso dei 'tradimenti' di cui, secondo una congettura diffusa, ...