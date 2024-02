Istigazione all' odio razziale | il generale Vannacci sospeso per 11 mesi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Robertoè «statodell’impiego per 11, 'con conseguente uguale detrazione di anzianità e dimezzamento dello stipendio'» . embed post id="1833812" Lo dice all’AGI l’avvocato Giorgio Carta, difensore del. La sanzione applicata dalla Difesa riguarda il procedimento disciplinare di Stato avviato lo scorso 30 ottobre dopo la pubblicazione di 'Il mondo al contrario'...

Il generale Roberto Vannacci è indagato dalla Procura di Roma per le affermazioni contenute nel libro “Il mondo al contrario”. Nei suoi confronti viene ... (ildifforme)

L'avvocato napoletano Angelo Pisani si è detto pronto a presentare un esposto in Procura: secondo il legale, infatti, si potrebbe ravvisare l'ipotesi di reato ... (fanpage)

Roberto Vannacci sospeso dall'esercito non ci sta: farà ricorso: Dopo le recenti accuse di Istigazione all'odio razziale, non si fermano le cattive notizie per il generale Roberto Vannacci che è stato anche sospeso dall'esercito.notizie

La scure sulla Difesa su Vannacci, sospeso per 11 mesi: Alla fine, il generale Roberto Vannacci è stato sospeso dal servizio per 11 mesi. L'alto ufficiale, che da poco ha preso servizio nel nuovo incarico, è indagato in due procedimenti uno nel quale è sos ...msn

Il generale Vannacci per 11 mesi non sarà più generale, sospeso dopo il suo libro: Nei suoi confronti viene contestato il reato di Istigazione all’odio razziale. Il procedimento è stato avviato dopo alcune denunce presentate nelle scorse settimane da alcune associazioni. In una ...blitzquotidiano