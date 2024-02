Istat | la fiducia dei consumatori cresce per il quarto mese di fila I dati “gelano” di nuovo i gufi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) A febbraio 2024 l’indice del clima dideiaumenta da 96,4 a 97,0. Lo indica l’che certifica per ilconsecutivo il clima di ottimismo degli italiani. Per isi evidenzia un’evoluzione positiva delle valutazioni sulla situazione personale e su quella corrente. Le opinioni sulla situazione futura rimangono sostanzialmente stabili rispetto alscorso. Entrando nel dettaglio, il clima personale aumenta da 93,9 a 95,2 e il clima correnteda 95,8 a 97,0; il clima futuro rimane sostanzialmente invariato (da 97,2 a 97,1), mentre il clima economico diminuisce da 103,1 a 102,0, ma il dato ovviamente è frutto del combinato disposto del clima internazionale funestato da due guerre in ...