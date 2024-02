Istat | fiducia consumatori febbraio in recupero Pessimiste le imprese

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) A2024 emergono segnali contrastanti dal clima di opinione degli operatori economici: cresce per iche beneficiano di una minore inflazione e si riduce per leche scontano uno scenario ancora avverso per il mondo degli affari. I numeri diSecondo i dati diffusi dall’, l’indice del clima dideiaumenta da 96,4 a 97,0 mentre l’indicatore composito del clima didellescende da 97,9 a 95,8. Come evidenzia il rapporto dell’, il calo didellerimane comunque sul livello medio degli ultimi sei mesi. “La flessione – spiega l’– è dovuta ad un diffuso peggioramento della ...