Israele | avanti con nuovi insediamenti in Cisgiordania Von der Leyen | «L’Europa deve essere preparata al rischio guerra»

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il ministro degli Esteri della Transnistria, Vitaly Ignatiev, chiede alla Russia un sostegno diplomatico per risolvere le dispute con il governo moldavo. Dal suo canto il ministero degli Esteri russo risponde che tiene in considerazione la richiesta di aiuto da parte della Transnistria, poiché proteggere gli interessi dei cittadini dell’entità separatista in Moldavia è tra le priorità di Mosca. L’ipotesi di una presenza di truppe occidentali in Ucraina, evocata ieri dal presidente Macron nel vertice convocato a Parigi, non convince gli alleati occidentali. Usa, Ue, Nato, Gran Bretagna, Germania, Spagna, Svezia e Italia respingono l’idea

Un membro attivo dell'aeronautica americana è morto dopo essersi dato fuoco davanti all' ambasciata israeliana a Washington durante il fine settimana per ... (quotidiano)

Autonomia differenziata, De Luca: Non possiamo mettere in discussione unità d'Italia: "In questi dieci anni abbiamo perduto 600.000 giovani del Sud che sono andati via. Se rimane questa situazione, se va avanti il progetto di autonomia differenziata, il destino di un'intera generazione ...ilgiornale

Dalla foto col Duce al pieno di preferenze: chi è la grillina più votata in Sardegna: Io sono la dimostrazione che in politica non è sempre vero che va avanti chi pratica il voto di scambio: in questi cinque anni non ho mai ‘sistemato’ nessuno, ho sempre avuto le mani libere: e questo ...ilgiornale

Gli Usa a Israele, 'lasciate pregare i fedeli ad Al Aqsa': WASHINGTON, 28 FEB - Gli Stati Uniti hanno esortato Israele a consentire ai musulmani di pregare nel complesso della moschea di Al Aqsa a Gerusalemme durante il Ramadan, dopo che un ministro di ...mattinopadova.gelocal