Israele attacca ancora | nel mirino anche Jenin – Ascolta

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) 145esimo giorno di guerra. Le foze di difesa israeliane continuano a operare sulla parte Sud della Striscia, soprattutto a Khan Yunis, manel centro di Gaza mentre non si placano gli scontri con gli Hezbollah al Nord con lo scambio di razzi e raid. Le sirene hanno risuonato in diverse comunità vicino al confine

Per i ministri degli Esteri "necessario garantire un accesso umanitario, preoccupa rischio sfollamento forzato dalla Striscia" La morte di Navalny e la Guerra ... (sbircialanotizia)

Roger Waters attacca Bono per le sue parole su Israele . Il cantautore britannico, ex bassista dei Pink Floyd, ha definito il frontman degli U2 una “enorme ... (tpi)

Roma, 28 febbraio 2024 – È in corso un’operazione militare dell’esercito israeliano a Jenin, in Cisgiordania. Israele starebbe attaccando con droni e ... (quotidiano)

Non firmare la tregua, alzare la posta e intanto combattere. Hamas e Bibi fanno lo stesso gioco: Se c’è un dato certo, nel profondo caos mediorientale, è che né Hamas, né Israele hanno fretta di arrivare ad un accordo per il cessate il fuoco nella ...huffingtonpost

L'onda degli episodi antisemiti travolge Harvard, che perde il 17% di iscrizioni e corre ai ripari: Non sarebbero riuscite a condannare con chiarezza gli slogan e gli atti antisemiti evocati durante le proteste studentesche iniziate all’indomani 7 ottobre scorso, giorno dell’attacco di Hamas a ...huffingtonpost

Quel "marchio di Caino" su Israele: Era l’8 ottobre, il giorno dopo l’attacco alle comunità di confine di Gaza (o forse era la sera del 7 ottobre) quando Israele è entrato in guerra, non solo contro i terroristi di Hamas, ma in una ...globalist