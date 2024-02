Isola dei Famosi 2024 | Vladimir Luxuria dice “no” agli ex gieffini? Spunta la sua lista dei naufraghi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)all’deivorrebbe concorrenti che sono personaggi dello spettacolo da anni e c’è grande curiosità di scoprire come sarà la nuova edizione dopo l’addio di Ilary Blasi. I cambiamenti sono già noti a tutti, in quanto l’intero assetto della conduzione cambierà.avrebbe già fatto sapere le sue idee in vista della partenza. A quanto pare ci sarebbe l’idea di puntare su un cast misto, i cuituttavia non dovranno aver partecipato al Grande Fratello, classico o vip. L’dei: niente da fare per gli ex concorrenti del Grande Fratello Nel corso di queste settimane eranoti numerosi nomi di exaccostati alla nuova ...

Ilona Staller oggi è stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo dove ha raccontato di nuovo la chiamata ai Carabinieri per far arrestare suo figlio Ludwig ... (biccy)

La voce degli emigrati: «Presidente Todde, non si dimentichi di noi sardi all’estero»: Non nasconde la sua grande soddisfazione Marga Tavera, presidente della Federazione dei circoli sardi in Argentina. «L'importante è che il nostro lavoro per far conoscere la nostra Isola e le attività ...unionesarda

Carmen Di Pietro pubblica questa foto e tutti notano lo strano dettaglio (1 / 2): Se più di recente ha partecipato al Grande Fratello Vip e L’Isola dei famosi, quest’ultimo in coppia con il figlio Alessandro Iannoni nel 2022, la sua carriera è iniziata quando era solo una giovane ...donna.fidelityhouse.eu

Papa Francesco all'ospedale Gemelli sull'Isola Tiberina per una Tac ai polmini. «Day hospital programmato»: Papa Francesco è andato di nuovo in ospedale all'Isola Tiberina per sottoporsi a una Tac e a una ... Papa Francesco all'udienza si è riservato solo la lettura dei saluti finali. Si è trattato di ...ilmessaggero