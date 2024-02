Isola dei Famosi 2024 | nome di una nuova naufraga Confermati e saltati

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L'deista per riaprire i battenti. Manca circa un mese all'inizio del reality show incentrato sulla sopravvivenza, che quest'anno sarà condotto per la prima volta dall'ex opinionista Vladimir Luxuria. Sul web, dunque, sono tanti i nomi che stanno circolando in merito ai concorrenti che potrebbero prendere parte a questa edizione, ma non solo questo. Tra voci che si rincorrono, che prima vengono date per ufficiali, e poi vengono smentite, però, pare ci siano delle «certezze». Fanpage.it, infatti, ha affermato con sicurezza di essere a conoscenza di una concorrente, la quale avrebbe già firmato il contratto per prendere parte alla prossima edizione dell'. Vediamo di chi si tratta. Ecco chi è laconcorrente dell'deiLa prossima ...

Papa Francesco all'ospedale Gemelli sull'Isola Tiberina per una Tac ai polmoni. «Day hospital programmato»: Papa Francesco è andato di nuovo in ospedale all'Isola Tiberina per sottoporsi a una Tac e a una ... Papa Francesco all'udienza si è riservato solo la lettura dei saluti finali. Si è trattato di ...ilgazzettino

Papa Francesco all'ospedale Gemelli sull'Isola Tiberina per una Tac ai polmini. «Day hospital programmato»: Papa Francesco è andato di nuovo in ospedale all'Isola Tiberina per sottoporsi a una Tac e a una ... Papa Francesco all'udienza si è riservato solo la lettura dei saluti finali. Si è trattato di ...ilmessaggero

Papa Francesco all'ospedale Gemelli sull'Isola Tiberina: «Day hospital programmato»: A bordo una 500 bianca ma in forma riservata, papa Francesco, subito dopo l'udienza generale di questa mattina che ha regolarmente tenuto anche se raffreddato e senza leggere il discorso, si è recato ...ilmessaggero