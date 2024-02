Isola 2024 | svelato il nome della prima naufraga | ecco di chi si tratta

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il nuovo cast de L’dei Famosi è in produzione e i nomi che faranno parte dell’edizionedel game-show circolano sul web già da mesi. Una nuova era per il reality di Canale 5, che vede la sostituzionestorica conduttrice Ilary Blasi con Vladimir Luxuria. Quest’ultima, opinionista fino alla scorsa edizione, ha avuto quindi il compito di reclutare i nuovi naufraghi che partiranno per l’avventura estrema. Tra le tante chicche riguardo la nuova stagione dello show, sappiamo che Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis e autrice di Avanti un Altro, è corteggiatissima per il ruolo di opinionista. Non dovrebbe esserci invece, come inviato dall’, lo storico Alvin. Tra i naufraghi pare certa la presenza di Samuel Peron, ballerino noto di Ballando con le Stelle. Joe Bastianich. Sembrava certa la presenza ...