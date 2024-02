Ischia | morta Antonella Di Massa | il corpo trovato da inviati di ‘Chi l’ha visto?’

“Antonella ritrovata morta a Ischia”, l’annuncio di Chi l’ha visto: Antonella Di Massa ritrovata purtroppo senza vita dagli inviati di “Chi l’ha visto”, infatti, Francesco Paolo Del Re e Marco Monti hanno subito avvisato i familiari e le forze dell’ordine. Il marito ...internapoli

Droga, guida in stato di ebbrezza e ricettazione: blitz tra Ischia e Procida: Controlli a largo raggio tra Ischia e Procida da parte dei carabinieri: fogli di via obbligatori e diverse denunce per ricettazione, droga e guida in stato di ebbrezza. Un 50enne di Chiaiano è stato ...napoli.occhionotizie

Chi è Vito Borrelli, il 50enne scomparso a Forio d’Ischia, provincia di Napoli: Chi è Vito Borrelli, il 50enne scomparso a Forio d’Ischia in provincia di Napoli. La segnalazione è partita dal deputato Avs, Francesco Emilio Borrelli in un post pubblicato sul suo account ufficiale ...tag24