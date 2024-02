Ischia e Procida | Operazione a largo raggio dei carabinieri

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) . Denunciato un 50enne di Chiaiano per ricettazione di documenti falsinella lente dei controlli deidella compagnia con operazioni aporti commerciali e lungo le principali arterie stradali.Denunciato per ricettazione un 50enne di Chiaiano beccato con addosso un portafogli – all’interno c’erano documenti e carte di credito – denunciato rubato in mattinata da una turista. Il “bottino” è stato restituito alla legittima proprietaria. Ihanno proposto il 50enne per l’applicazione del foglio di via obbligatorio. Una 23enne del posto è stata invece segnalata alla Prefettura perché trovata in possesso di marijuana. Denunciato un autista che dopo un incidente ha rifiutato di sottoporsi all’alcol test.La droga sempre nell’orbita dei ...