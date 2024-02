“Io tumulata viva | segregata in un mondo alieno” | le lettere di Ilaria Salis dal carcere in Ungheria

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Emergono nuovescritte danel marzo del 2023, a poche settimane dalla carcerazione in cella a Budapest con l'accusa di aggressione a due estremisti di destra. "Per loro sono un mostro, imprigionata in un Paese che non conosco. Non posso neanche comunicare con mia madre"