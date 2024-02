Invasione e guerra nucleare con la Cina | svelati i file segreti che inguaiano la Russia

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Documenti militari riservati mostrano che le forze russe hanno condotto giochi diche prevedevano l'utilizzo di armi nucleari tattiche durante «una fase iniziale del conflitto con una grande potenza mondiale»: la. A rivelarlo è stato il Financial Times, che ha spiegato di aver avuto accesso a questimilitari «» attraverso «fonti occidentali». I documenti, datati tra il 2008 ed il 2014, rivelano i criteri stabiliti dallaper l'uso delle armi nucleari. Secondo gli esperti, tuttavia, sebbene risalgano ad oltre 10 anni fa rimangono rilevanti per comprendere l'attuale dottrina militare russa. Il quotidiano britannico spiega che i documenti classificati descrivono una soglia per l'uso di armi nucleari tattiche che è inferiore a quella che laabbia mai ...

