Inter Primavera | Chivu | “Pareggio giusto contro il Milan Sulla classifica…”

Visnadi polemico: «Perché nessuno mette in discussione Vinicius che ha solo 3 gol in più di Leao»: PAROLE – «Il Milan non può avere tutti quei gol subiti e non può neanche essere a 13 e potenzialmente a 16 punti dall’Inter. Il Milan non è così più debole dell’Inter. Il Milan è forte. Ha giocato e ...milannews24

Garlando: "Inter superiore per il gioco di Inzaghi, non per i giocatori. Allegri e Pioli...": "Domenica didascalica quella che ci siamo lasciati alle spalle, perché ha messo in campo insieme Inter, Juve e Milan e così è stato ancora più facile capire perché Inzaghi ha 9 punti in più di Allegri ...fcinternews

Ascolti 26 Giornata Serie A 2023/24 DAZN, 1,4 milioni per Milan-Atalanta: Ascolti 26 Giornata Serie A 2023/24 DAZN, 1,4 milioni per Milan-Atalanta, La 26esima giornata della Serie A 2023/24 in onda nel weekend (tra il 23 e il 26 Febbraio) su DAZN, secondo dato, rilevato con ...digital-news