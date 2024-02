Inter | media spettatori da top mondiale San Siro gremito – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L’ha unada top. Sanè sempree lo sarà anche questa sera per la partita contro l’Atalanta, lo spiega il collega Stefano Scacchi su Tuttosport. NUMERI – L’ha unadi 73.000a partita. Se non fosse per il settore ospiti che in qualche occasione rimane vuoto, la squadra nerazzurra avrebbe il terzo seguito al mondo. Davanti al club meneghino ci sono Manchester United (73.517), Bayern Monaco (75.000) e Borussia Dortmund (81.280). I tifosi dell’riescono anche oggi nel turno infrasettimanale contro l’Atalanta a riempire lo stadio e questo ha spinto sia Steven Zhang che il presidente del Milan Cardinale a rivedere la capienza dei nuovi stadi a Rozzano e ...