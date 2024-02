Inter | domani giornata di bilanci | gli investitori attendono indizi da Zhang! – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il futuro di Zhang è ancora incerto ma presto potrebbe arrivare qualche aggiornamento in merito. Corriere dello Sport spiega l’impegno dell’di. CONFERENZE – In casasarà unaparticolarmente significativa. Alle ore 15, infatti, il club nerazzurro sarà impegnato in una conferenza con gli, che dovranno essere aggiornati sui dati della prima semestrale. In particolare, verrà discusso il risultato di esercizio per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre del 2023. Lo scorso novembre si era tenuto un altro appuntamento, nel quale l’aveva diffuso i numeri della prima trimestrale, registrando un incremento dei ricavi rispetto all’anno precedente. Oltre ad ottenere questo tipo di risposte, nel corso della conferenze di ...