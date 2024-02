Inter | da Thuram a Calhanoglu | quando rientrano gli infortunati

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Un momento brillantissimo, malgrado gli. L', complessivamente, è reduce da dieci vittorie consecutive e, in campionato, sembra aver ormai blindato il primo posto, dato il +9 sulla Juventus con una partita in più da giocare. Tutto questo nonostante le assenze, negli ultimi impegni...

Thuram e Acerbi sono due dei tre big infortunati in casa Inter. L’attaccante e il difensore non dovrebbero farcela per domani con l’Atalanta. ATTESA ? L’Inter ... (inter-news)

Inter, con l’Atalanta torna la cavalleria. Asllani in regia, scelto il vice Thuram: Il tecnico dei nerazzurri sa dell'importanza della gara che permetterebbe di allungare ancora in classifica e schiera i titolari ...fcinter1908

Inter, Riserve Salta Anagrafe: Thuram, Bisseck, Frattesi e Carlos Augusto - Pavard non era ... Ora che, anche grazie alla RSA (penso soprattutto a Sommer, tra i nuovi) l’Inter domina il campionato, non faccio pubblica ammenda ...corrieredellosport

Preview Inter-Atalanta - Inzaghi ricambia. Da Pavard a Barella: tornano in tanti: Finalmente se ne va l'asterisco. Stasera, in un Meazza ancora una volta stracolmo, l'Inter ospiterà l'Atalanta, recuperando il match rinviato per la spedizione araba che poi ha fruttato l'ennesima Sup ...fcinternews