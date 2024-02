Inter | Barella rivela il nome del suo interista preferito di sempre

Il TG di Inter -News.it torna anche in questa stagione, in formato Flash ! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal lunedì al ... (inter-news)

Inzaghi cambia ancora, Gasperini col falso nueve: le ultime su Inter-Atalanta: L’Inter capolista ospita a San Siro l’Atalanta nel recupero del campionato di Serie A: le possibili scelte di Inzaghi e Gasperini Un primo match point per l’Inter nella corsa alla seconda stella e per ...calciomercato

Inter, Barella: “La squadra è la cosa più importante: questo ci spinge a dare il meglio”: Intervenuto ai microfoni del MatchDay Programme di Inter-Atalanta, Nicolò Barella, centrocampista nerazzurro, ha ripercorso così i primi passi della sua carriera: "Ho cominciato a giocare a calcio a ...fcinter1908

Preview Inter-Atalanta - Inzaghi ricambia. Da Pavard a Barella: tornano in tanti: Finalmente se ne va l'asterisco. Stasera, in un Meazza ancora una volta stracolmo, l'Inter ospiterà l'Atalanta, recuperando il match rinviato per la spedizione araba che poi ha fruttato l'ennesima Sup ...fcinternews