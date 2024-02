Inter-Atalanta | programma e telecronisti Dazn recupero Serie A 2023 2024

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ile isudidella ventunesima giornata di. I nerazzurri di Milano cercano i tre punti per mettere definitivamente le mani sullo scudetto e portare in doppia cifra il margine su chi insegue, viceversa i nerazzurri di Bergamo con una vittoria si riapproprierebbero del quarto posto. Chi vincerà? Si parte alle ore 20.45 di mercoledì 28 febbraio.sarà visibile sucon la telecronaca di Pierluigi Pardo e Dario Marcolin. SportFace.

Acerbi e Calhanoglu rimarranno indisponibili per Inter-Atalanta , oggi alle 20.45. In vista del recupero di Serie A, l’indicazione che dà Sportitalia è quella ... (inter-news)

Inter-Atalanta si gioca a quasi quattro mesi di distanza dalla vittoria della capolista per 1-2 al Gewiss Stadium. Pedullà , in collegamento da Roma per ... (inter-news)

La ‘ Prima Pagina IN Edicola ’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in ante Prima , i titoli ... (inter-news)

Serie A – L’Inter cerca l’ottava perla in fila, l’Atalanta prova a fermarla Napoli, a 1,80 su Sisal.it, vede i tre punti con il Sassuolo: Domani sera, nel recupero della 21a giornata di Serie A, ci prova l’Atalanta a bloccare la marcia di Lautaro e compagni. Impresa quasi titanica perché, per gli esperti Sisal, l’Inter è favorita a 1,62 ...padovanews

Diretta tv e streaming Inter-Atalanta: Dopo il robusto turnover contro il Lecce, Simone Inzaghi tornerà a schierare dall'inizio alcune pedine come Pavard, Bastoni, Darmian e Barella. Out per infortunio Çalhanoglu, così come Acerbi e Thuram ...repubblica

Prima GdS - Vera Inter per il +12. Scatto Scudetto con l’Atalanta: largo ai titolari: “Vera Inter per il +12”. Si apre così la prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola domani. “Scatto Scudetto con l’Atalanta: largo ai titolari (20:45)”.fcinternews