Inter-Atalanta | probabili formazioni | Scamacca sfida Lautaro

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Questa sera in campo in Serie A latra, ecco lecon le scelte di Inzaghi e Gasperini Questa sera in campo in Serie A latra, ecco lecon le scelte di Inzaghi e Gasperini.(3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic,. All. Simone Inzaghi.(3-4-1-2): Carnesecchi; Hien, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bakker; Pasalic, Lookman;. All. Gasperini.

Inter-Atalanta , stasera alle 20.45, vedrà non solo la capolista alla ricerca dell’undicesima vittoria in altrettante partite del 2024, ma anche la squadra di ... (inter-news)

Barella esalta l’Inter: “Ecco la cosa più importante, così diamo il meglio”: L’Inter di Simone Inzaghi è pronta a tornare in campo stasera per la sfida contro l‘Atalanta. A San Siro andrà in scena il recupero della ventunesima giornata di Serie A, match rinviato per far spazio ...calciomercato

Inzaghi cambia ancora, Gasperini col falso nueve: le ultime su Inter-Atalanta: L’Inter capolista ospita a San Siro l’Atalanta nel recupero del campionato di Serie A: le possibili scelte di Inzaghi e Gasperini Un primo match point per l’Inter nella corsa alla seconda stella e per ...calciomercato

