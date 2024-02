Inter Atalanta | Morfeo | «Gasperini non arriva da una grande gara»

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il doppio ex neroazzurro èvenuto per parlare della sfida di mercoledì sera tra meneghini e bergamaschi Domenicoha giocato sia con la maglia dell’che con quella dell’. Proprio in occasione della sfida tra la squadra die quella di Inzaghi,ha parlato a La Gazzetta dello Sport. SFIDA –«L’è nel mio cuore, lo sanno tutti. Lì sono cresciuto, lì sono diventato uomo e poi calciatore. Ho giocato anche nell’, è vero, ma le due esperienze non si possono paragonare. A Bergamo c’è una parte di me».– «D’accordissimo. Anche perché l’non ha fatto la sua miglior prestazione contro il Milan e c’è bisogno di rimettersi in carreggiata. Solo che rimettersi ...

Inter-Atalanta si gioca per la ventunesima giornata di Serie A 2023-2024: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della partita . Il ... (inter-news)

Inter-Atalanta LIVE oggi: in diretta tutti gli aggiornamenti in vista della partita | OneFootball: Inter-Atalanta si gioca per la ventunesima giornata di Serie A 2023-2024: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della partita. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45 a ...onefootball

Domani alle 20.45 Inter-Atalanta, padroni di casa per l'allungo: Partita “quasi” decisiva per l’Inter che affronta l'Atalanta al Meazza. Fischio d’inizio alle 20.45 per il recupero della ventunesima giornata saltata a gennaio per la Supercoppa italiana. La formazio ...msn

Chi l’azzecca Il toto formazione dei nerazzurri contro l’Inter: Con quale formazione l’Atalanta affronterà, questa sera, l’Inter nel recupero della 21esima giornata del campionato di Serie A In attesa di conoscere le scelte ufficiali di mister Gasperini, vediamo ...calcioatalanta