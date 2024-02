Inter-Atalanta live | formazioni ufficiali in diretta Dalle 20 45 il recupero di Serie A

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Milano, 28 febbraio 2024 – Luci a San Siro perdiA, che promette spettacolo (fischio d’inizio alle 20.45, sotto latestuale). Si sfidano la capolista, reduce da ben sei vittorie di fila, e i bergamaschi, all’assalto della zona Champions: vincere al Meazza significherebbe sorpassare il Bologna, che attualmente occupa la quarta posizione in classifica, a +2 dagli orobici. Per la squadra di casa invece l’occasione è ghiotta per consolidare il primo posto che a questo punto del campionato diventerebbe praticamente imprendibile. Adesso sono 9 i punti di vantaggio sulla Juventus, seconda. Con un successo diventerebbero 12. Intanto Inzaghi – ancora senza Calhanoglu e Thuram – e Gasperini hanno sciolto le riserve sulle. Non appena ...