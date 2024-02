Inter-Atalanta | le formazioni ufficiali | out De Roon | tandem CDK-Miranchuk

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Milano. Ledi, match valido per il recupero della 21ª giornata di Serie A 2023/24. Ledi(3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Lautaro. All. Inzaghi A disp. Audero, Di Gennaro, Bisseck, Dumfries, Carlos Augusto, Buchanan, Frattesi, Klaassen, Akisanmiro, Sanchez.(3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Pasalic, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners;, De Ketelaere. All. Gasperini A disp. Musso, Vismara, Hien, Palomino, Toloi, Holm, Bakker, Ruggeri, De, Adopo, Lookman, El Bilal, Scamacca. Rispetto alla ...