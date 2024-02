Inter-Atalanta | la lista convocati di Gasperini | la scelta su Scalvini

Il TG di Inter-News .it torna anche in questa stagione, in formato Flash ! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal lunedì al ... (inter-news)

Strapotere Inter. E ora sogna di conquistare Scudetto e seconda stella nel derby contro il Milan. Cosa deve succedere: L'Inter ha il miglior attacco della Serie A (63 gol fatti, di cui 22 di Lautaro capocannoniere), la miglior difesa (12 reti subite), e una differenza reti strabiliante (+51, più del doppio ...eurosport

Serie A: alle 20.45 in campo Inter-Atalanta, le formazioni: L'Inter non vuole rallentare la sua corsa e punta a superare uno degli ultimi ostacoli rilevanti nella lotta scudetto. In un San Siro che va verso l'ennesimo soldout arriverà l'Atalanta di Gasperini ...ansa

Sette italiane in Champions e undici club di A nelle coppe: cosa serve e come funziona il ranking Uefa stagionale: Non tutto è sulle spalle dei biancocelesti, ovviamente: molto dipenderà anche dal cammino di Inter e Napoli, sempre in Champions, di Atalanta, Roma e Milan in Europa League e della Fiorentina in ...repubblica