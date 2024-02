Inter Atalanta | gol annulato a De Ketelaere | Marelli | «decisione giusta»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 28 febbraio 2024): annullata la rete dell’1-0 per i bergamaschi: il VAR dice di no a Charles Deper un tocco di braccio Annullato un gol all’di De Ketelarere al 9? della sfida contro l’. Pasalic tenta il tiro, ma viene murata da Sommer, ribattuta dopo uno scontro tra Miranchuk e Bastoni poi Charles Demette in rete il pallone del vantaggio nerazzurro. L’arbitro controlla al VAR e la rete viene annullata per braccio largo di Miranchuk. Di seguito il commento di Lucaa DAZN. «L’immagine definitiva è la frontale Miranchuk ha allargato molto il braccio sinistro e ha colpito il pallone più sul gomito. L’arbitro doveva valutare se c’era tocco del braccio, la posizione è punibile dato che aumentava il volume corporeo» SEGUI LA ...