Inter-Atalanta | Gasperini col dubbio sulla ‘doppia S’ in formazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), stasera alle 20.45, vedrà non solo la capolista alla ricerca dell’undicesima vittoria in altrettante partite del 2024, ma anche la squadra diche vuole prendersi il quarto posto prima dello scontro diretto col Bologna. In, il tecnico valuta due questioni. DI RITORNO – Ieri, nella conferenza stampa di vigilia di, Gian Pieroha ufficializzato il recupero di Giorgio Scalvini. Il difensore era uscito all’89’ della partita pareggiata domenica col Milan, per un infortunio alla spalla. Problema però superato: sta bene, quindi è arruolabile per stasera. Da capire solo se potrà subito partire titolare, con Isak Hien pronto a sostituirlo nei tre di difesa davanti a Marco Carnesecchi, assieme a Berat Djimsiti e Sead ...