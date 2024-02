Inter Atalanta 4-0 | Normale amministrazione nerazzurra

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) A San Siro, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live A San Sirosi affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24. SINTESIFINISCE QUI 94? AMMONIZIONE LOOKMAN. Fallo ai danni di Barella e cartellino giallo per il nigeriano. 93? BAKKER! Tenta il tiro l’esterno nerazzurro, ma la palla finisce fuori 5 minuti di recupero 78? CAMBIO PER L’: Dentro El Bilal Touré, fuori De Ketelaere. 75? AMMONIZIONE BASTONI. Fallo ai danni di Adopo e cartellino giallo. 72? CAMBIO PER L’. Dentro Klassen, fuori Frattesi 71? GOAL FRATETSI! Punizione per l’, Frattesi stacca di testa ...