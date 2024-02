Inter-Atalanta 4-0 | altro poker! 11 11 | a San Siro è uno spettacolo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Termina con il punteggio di 4-0, sfida valevole per il recupero della ventunesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a Sandopo il primo tempo terminato 2-0. SECONDO TEMPO – Dopo quelli contro Roma, Salernitana e Lecce, l’non si ferma più e cala unpoker questa sera contro l’. A Sanè uno, un dominio totale fin dall’inizio del secondo tempo, quando al minuto 52 arriva un calcio di rigore per fallo di mano di Hateboer al termine di un lungo check al VAR. Sul dischetto si presenta Lautaro Martinez che si fa parare il rigore da Carnesecchi, ma sulla palla vagante si avventa Federico Dimarco che trova il 3-0. Da qui in poi prosegue la lezione di calcio ...