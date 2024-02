Inter-Atalanta 2-0 al 45’… Con il Darmian che non ti aspetti!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Termina sul punteggio di 2-0 il primo tempo disfida valevole per il recupero della ventunesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti PRIMO TEMPO – L’chiude in vantaggio questa prima frazione di gioco contro l’, con la rete fin qui di Matteoe il raddoppio di Lautaro Martinez a decidere. La sfida inizia però sui binari sbagliati per i padroni di casa all’8?, quando un errore tra Pavard e Bastoni causa il gol di De Ketelaere, con il direttore di gara che annulla però per un tocco di mano di Miranchuk prima della conclusione del belga. Una rete viene poi annullata anche all’, quando Barella raccoglie un perfetto lancio lungo, salta Carnesecchi e insacca, ma da ...