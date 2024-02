Inter Atalanta 0-0 LIVE | pressing da parte dei nerazzurri milanesi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) A San Siro, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaA San Sirosi affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24. SINTESI4?dadell’in questi primi minuti di gioco. È COMINCIATA

L’Inter si appresta a sfidare l’Atalanta. Lautaro Martinez , prima del calcio d’inizio, è stato premiato in campo dal vice-presidente Zanetti per un traguardo ... (inter-news)

Marotta: "Inzaghi vuole restare all'Inter e noi vogliamo tenerlo. Lui e il gruppo i nostri segreti": Il futuro di Simone Inzaghi è all'Inter. A confermarlo è Beppe Marotta, a.d. nerazzurro che nel pre partita di Inter-Atalanta ha parlato a Dazn: "Il rinnovo del suo contratto La cosa fondamentale è ...gazzetta

LIVE - Inter-Atalanta 0-0: primo pallone del match per la squadra di Gasperini, è iniziata a San Siro: 20.45 - Il calcio d'inizio del match è per l'Atalanta: PARTITI! 20.44 - Lautaro e Djimsiti davanti a Colombo per il sorteggio. 20.42 - Inter e Atalanta entrano in campo per il prepartita. 20.37 - ...fcinternews

Inter, Marotta: "Rinnovo Inzaghi Lui è contento di rimanere con noi": A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter - Atalanta, ultima partita da recuperare della 21esima giornata di Serie A, l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ha parlato in un'Intervista ...gianlucadimarzio