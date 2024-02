Intelligenza artificiale | in Liguria il mercato digitale vale 1 | 7 miliardi di euro

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ancora poche le imprese italiane che utilizzano sistemi di, ma ilè in forte sviluppo: la percentuale delle piccole imprese italiane si attesta nel 2023 al 4,4, contro il 24% delle grandi imprese, in calo rispetto ai valori del 2021 Genova – Ottava tappa a Genova per il ciclo di incontri “e PMI: esperienze da un futuro presente”, organizzato da Piccola Industria Confindustria e Anitec-Assinform, in collaborazione con la rete dei Digital Innovation Hub e la media partnership de L’Imprenditore. Il roadshow – che fino a oggi ha visto la partecipazione di oltre 800 imprese tra Verona, Bari, Firenze, Caserta, Torino, Cesenatico e Brescia – in due anni toccherà tutte le regioni italiane, con l’obiettivo di sensibilizzare e informare le piccole ...