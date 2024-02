Instagram | in arrivo una novità | “Una mappa per la posizione degli amici”

pochi film di Hollywood per Venezia 2024 , ma soprattutto solo qualche briciola per le sale italiane da qui a fine anno. Alberto Barbera , si sa, è un signore ... (ilfattoquotidiano)

Instagram, nuova funzionalità in arrivo: la mappa della posizione degli amici: La comunicazione ufficiale della nuova funzionalità di Instagram è arrivata da un portavoce di Meta sul sito TechCrunch ...notizie

Anna Tatangelo annuncia ai fan l’uscita di un nuovo disco: A 3 anni di distanza dall’ultimo disco Anna Tatangelo è pronta a tornare con un nuovo album: l’ha annunciato ai fan con una storia Instagram. Dopo 3 anni di assenza, Anna Tatangelo è pronta a tornare ...notiziemusica

Instagram: uno sviluppatore italiano ha scoperto una nuova funzionalità per conoscere la posizione degli amici: La Mappa degli Amici consentirà agli utenti di visualizzare la posizione dei loro contatti in tempo reale. È in fase di prototipazione interna e non è disponibile in beta test esternamente.hwupgrade