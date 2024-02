Insigne | dal Toronto a sorpresa | “Faremo come al Napoli”

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Lorenzoha lasciatonel 2022 per accasarsi in MLS, nello specifico al, il tecnico dei canadesi, ha un piano per lui. Un percorso lungo, bellissimo, dalle giovanili alla prima squadra: due Coppe Italia, in una anche il marchio indelebile di una doppietta in finale, una Supercoppa e uno scudetto ahimè solamente sfiorato. La storia d’amore tra Lorenzoed ilporta con sé alcuni rimpianti, non ultimo il tricolore arrivato proprio nel 2023, una sorta di scherzo del destino, che non intaccherà però mai le annate vissute in quella che resterà per sempre casa del 24. Nel 2022,ha però scelto il, cedendo alle avances milionarie del club canadese, che non contento, si è successivamente accaparrato Bernardeschi, altro campione ...