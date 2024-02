Inquisitor Ghost | morto suicida in diretta TikTok | ora il padre vuole riaprire il profilo

Si uccise su TikTok, 'il giudice ordini l'accesso al profilo': L'ipotesi è che Plicchi, che era diventato una star di TikTok vestendosi come un personaggio di un videogame, 'Inquisitor Ghost', sia stato vittima di cyberbullismo. Aveva conosciuto una ragazza ...ansa

Il 23enne star di TikTok che si uccise in diretta: arriva in aula il ricorso per riaprire il profilo: Così è morto l'11 ottobre scorso Vincent Plicchi, il Tiktoker bolognese di appena 23 anni, noto con il nome di Inquisitor Ghost, che sul social aveva quasi 300 mila follower e il cui profilo, da ...rainews

Star Wars Rebels' Kanan Jarrus Becomes An Inquisitor In New Fan Art: So when artist MSMarenco decided to post a piece depicting Kanan as an Inquisitor for the Galactic Empire ... to sacrifice himself for Ezra and the rest of the Star Wars Rebels Ghost crew, meaning ...msn