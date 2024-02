Inps | “Pensioni in aumento già a marzo 2024”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Gli assegni della pensione saranno più alti a partire da, per effetti della nuova Irpef a tre aliquote. Lo ha annunciato l’: l’aggiornamento dell’importo scatterà già dalla mensilità di: il prossimo mese, quindi, arriveranno anche i conguagli per i mesi di gennaio e febbraio. Ecco come cambierà il cedolino Nei primi due mesi dell’anno, l’ha applicato agli assegni di previdenza la vecchia Irpef, quella in vigore nel 2023. Perciò, i pensionati sono stati divisi in quattro scaglioni di reddito per il pagamento dell’imposta: fino a 15mila euro si versava il 23%, da 15mila a 28mila si versava il 25%, da 28mila a 50mila euro si versava il 35% e al di sopra di questa soglia si passava al 43%. Rispetto all’Irpef riformata per il, questo ha causato uno ...