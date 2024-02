Inga Gaile al ‘Fuorifestival’ di Salerno Letteratura

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNuovo appuntamento con i Fuorifestival di. Il 1 marzo alle 18.30, alla Pinacoteca provinciale di, in via Mercanti, si terrà l’incontro conautrice di Frammenti di vetro (Mar Dei Sargassi). L’autrice sarà in dialogo con Antonio Lanzetta. L’AUTRICE. Poeta, romanziera, drammaturga e stand-up comedian,(Riga, 1976) ha vinto numerosi premi fra cui il Premio annuale dilettone nel 2015 e nel 2020. È un’attivista del movimento femminista lettone e nelle sue opere esplora le tematiche dell’esperienza femminile, lo stigma dell’appartenenza a gruppi sociali marginalizzati e l’intimità della mente. IL LIBRO. Anni 30 del novecento, Lettonia. Magdalena è ricoverata presso ...

